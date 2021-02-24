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Экс-муфтий КР: Попытка выставить меня взяточником - это шантаж и провокация

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- Сыягуль Караман
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22 февраля в интернете распространилось видео, где упоминается имя экс-муфтия Максатбека Токтомушева, и показано задержание бухгалтера ДУМК.

Максат ажы Токтомушев прокомментировал данное видео Жалбырак ТВ, отметив, что не может многое сказать по той причине, что сейчас идет следствие, и что это маленький фрагмент большого дела.

Надо сохранить репутацию, доброе имя мусульман Кыргызстана, заявил ажы.

"Соответствующее видео в мой адрес - это маленький фрагмент большого дела. Попытка выставить там меня взяточником - это шантаж. Наоборот, это считается вынуждением к взятке правоохранительных органов. Сейчас идет следствие. После его завершения расскажу открыто и подробно обо всем. Неправильно там запугивать 1 миллионом 300 тысячами долларов на депозите и устраивать провокацию", - сказал Токтомушев.

Так же Максат ажы распространил сообщение, в котором просит не делать преждевременных выводов. "Это видео смонтировано, и все там перевернуто, сделано наоборот. Ради мира своего народа я на многое закрывал глаза. Придет день, и мы все скажем. Поэтому прошу не очернять человека преждевременно, не критиковать, будьте терпимы. Справедливость восторжествует", - написал он.

Напомним, рассмотрев меру пресечения Токтомушева, Первомайский районный суд отпустил его под домашний арест. Главного бухгалтера муфтията водворили на два месяца в СИЗО ГКНБ.

Видео, распространяемое в сети:

Комментарий экс-муфтия:


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URL: https://www.vb.kg/397707
Теги:
ГКНБ, муфтият, Максатбек ажы Токтомушев, Кыргызстан, скандал
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