США предрекли распад через 20 лет

В ближайшие 20 лет США ждет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая может привести к распаду государства по сценарию СССР. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Уже об этом идут разговоры, и ряд американских политиков уже предлагают отделять Калифорнию, отделять какие-то еще штаты. Ситуация у них может повторить 1991 год", - предрек Свинцов. Он пояснил, что тогда в Советском Союзе возникли экономические проблемы и внутренние политические разногласия. По его словам, в таком случае "государство превратится в бурлящий котел".

Депутат добавил, что США "своей санкционной борьбой сами себя выдавливают с международного рынка", и это может привести к деградации Америки.

Свинцов также заявил, что правительство США пытается повлиять на общество через мнение крупных компаний, но высасывает поводы из пальца. "Если есть мнения от руководства таких компаний - Microsoft, Google, Facebook, то для мирового сообщества этот факт более легитимный", - сказал он, отметив, что США будут использовать любые инструменты, в том числе лживые обвинения.

Так Свинцов ответил на слова президента американской корпорации Microsoft Брэда Смита, который заявил, что российская разведка якобы имеет отношение к масштабной кибератаке в марте 2020 года против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds.