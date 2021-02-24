Погода
$ 84.51 - 84.72
€ 101.95 - 102.77

Более 48% взрослого населения Израиля привили 2 дозами COVID-вакцины

351  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Медики в Израиле вакцинировали двумя дозами прививки от COVID-19 более 48% взрослого населения старше 16 лет, сообщают израильские СМИ со ссылкой на данные Минздрава страны.

По его данным, первую дозу вакцины получили свыше 4,5 млн человек, а вторую - более 3,1 млн человек.

За последние сутки в стране выявили более 4 тыс. случаев заражения COVID-19. В настоящий момент в Израиле болеют коронавирусом свыше 42 тыс. человек. Всего с начала пандемии выявили около 761 тыс. случаев заражения COVID-19. Скончались свыше 5,6 тыс. человек.

Накануне, 23 февраля, кабинет министров Израиля одобрил введение комендантского часа на период праздника Пурим, который израильтяне традиционно отмечают карнавальными шествиями и масштабными вечеринками несколько дней подряд. В этом году он приходится на 25 февраля. Комендантский час будет действовать с 20:30 до 5:00 утра по местному времени в четверг, пятницу и субботу. Он призван не допустить массовые гуляния в стране, которые грозят привести к росту распространения COVID-19 в Израиле, как полагают израильские власти.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны "не хотят повторения прошлого Пурима", и что коронавирус в Израиле распространяется, несмотря на то, что вакцинация идет полным ходом. В прошлом году многие израильтяне проигнорировали призывы не отмечать праздник широко и избегать встреч с родственниками и друзьями, и это привело к резкому скачку числа заражений, отмечает Times of Israel.

В стране сейчас действуют относительно мягкие ограничения по сравнению с теми, которые вводились осенью 2020 года во время так называемой второй волны коронавируса. Так, сейчас израильтянам можно собираться на открытом воздухе группами до 20 человек, в помещении - до 10 человек.

Источник: interfax.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397714
Теги:
вакцина, Израиль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  