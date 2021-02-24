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В КР создана рабочая группа, контролирующая добычу полезных ископаемых

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- Мария Стрельцова
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Образована межведомственная рабочая группа по вопросам предотвращения конфликтных ситуаций в сфере недропользования. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Указанное решение принято во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики "О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики" от 29 января 2021 года № 5, в целях предотвращения конфликтных ситуаций в сфере недропользования и усиления контроля за незаконной добычей полезных ископаемых образована постоянно действующая межведомственная рабочая группа.

В соответствии с принятым решением межведомственной рабочей группе необходимо разработать план мероприятий по решению проблемных вопросов на объектах недропользования, а также предоставлено право при необходимости привлекать к работе сотрудников министерств, административных ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, независимых экспертов и общественных активистов для решения вопросов, возникающих в процессе работы.

В состав межведомственной группы вошли представители государственных органов и органов местного самоуправления, заместитель руководителя уполномоченного государственного органа по недропользованию является председателем межведомственной рабочей группы.


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URL: https://www.vb.kg/397717
Теги:
Улукбек Марипов, недра
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