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25 февраля в двух жилмассивах Бишкека временно не будет воды

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- Мария Стрельцова
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В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Калыс-Ордо", "Мурас-Ордо" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду завтра, 25 февраля, с 9 утра до 18 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в жилые массивы "Калыс-Ордо", "Мурас-Ордо". Об этом сообщили в мэрии столицы.

ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.


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URL: https://www.vb.kg/397719
Теги:
Бишкекводоканал, вода
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