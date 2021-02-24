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В Бишкеке открыли первый муниципальный кризисный центр

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- Мария Стрельцова
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Сегодня в Бишкеке состоялось открытие первого муниципального кризисного центра для женщин с детьми, пострадавших от семейного насилия "Аялзат". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На базе центра будут оказывать консультативную психологическую, правовую, а также медицинскую помощь. Сотрудники центра будут помогать с оформлением документов, сопровождать в залах суда, правоохранительных органах. Также при поддержке международных доноров, экспертов будут проводиться различные программы по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На открытии было сказано, что кризисный центр будет заниматься больше укреплением семьи, чтобы семьи воссоединялись. Также планируется открытие кризисного центра в г. Ош.

Центр "Аялзат" рассчитан на 60 мест, в расчёте одна мама + дети. Временное пристанище будет финансироваться министерством здравоохранения и социального развития КР. Адрес центра не указывается из соображений безопасности.

В Кыргызстане функционируют порядка 17 кризисных центров, все они финансируются неправительственными, некоммерческими организациями, частными компаниями.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2019 году было зафиксировано 6145 случаев семейного насилия. В более 90% случаев пострадавшие – женщины. Уже в 2020 году, только в период карантина, число случаев домашнего насилия увеличилось на 62%.


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URL: https://www.vb.kg/397720
Теги:
мэрия, семейное насилие, Бишкек
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