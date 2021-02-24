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Кыргызстан и Россия продолжат сотрудничество в сфере энергетики

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- Евгений Денисенко
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Текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетической отрасли обсудили в Москве министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики и промышленности КР Кубанычбек Турдубаев. Они, как сообщили в Минэнерго России, встретились 24 февраля в преддверии переговоров президентов России и Кыргызстана.

Речь во время встречи глав родственных ведомств обеих стран шла, в том числе, о развитии отношений в электроэнергетике и в газовой сфере. Напомним, что по различным направлениям энергетической отрасли обе страны взаимодействуют как на двустороннем уровне, так и в международном формате. В том числе, в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС.

Так, совсем недавно страны Евразийского экономического союза – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия – сформировали "дорожную карту" мероприятий по созданию общего электроэнергетического рынка. В этом документе уточняются и детализируются промежуточные этапы работы по созданию такого рынка, который должен начать функционировать не позднее 1 января 2025 года. На состоявшемся 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге заседании Высшего евразийского экономического союза этот интеграционный проект были назван одним из самых масштабных интеграционных в ЕАЭС, гарантирующим доступ к взаимной торговле электроэнергией всем оптовым продавцам и покупателям электроэнергии из ЕАЭС. Он, как подчеркивалось, позволит электростанциям увеличить рынок сбыта, а крупным потребителям и энергосбытовым компаниям – приобретать электроэнергию по наиболее выгодной цене у своих партнеров по Союзу, создаст предпосылки для укрепления экономик стран ЕАЭС.

В рамках ШОС не теряет актуальности идея создания общего энергорынка. Активизирует свою деятельность Электроэнергетический Совет СНГ, призванный играть важную роль в рамках объединения энергосистем государств Содружества. Ряд совместных с Россией проектов реализуется в самом Кыргызстане. Так, "Газпромом" ведется большая работа по реализации генерального плана газоснабжения и газификации Кыргызстана до 2030 года, РФ стабильно экспортирует в КР нефть и нефтепродукты. Имеются заделы и для продолжения сотрудничество в гидроэнергетической отрасли, в частности, при дальнейшем освоении ресурсов реки Нарын.


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URL: https://www.vb.kg/397722
Теги:
Россия, энергетика, Кыргызстан
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