Погода
$ 84.51 - 84.72
€ 101.95 - 102.77

Кыргызстан и Россия займутся взаимными поставками сельхозпродукции

44  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Меморандум о сотрудничестве в области поставок сельхозпродукции заключили между собой аграрные ведомства Кыргызстана и России. Это произошло по итогам состоявшейся 24 февраля в Москве рабочей встрече министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Аскарбека Джаныбекова и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Как рассказали в МСХ РФ, главной темой их переговоров стало развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК.

По словам Дмитрия Патрушева, товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между обоими государствами за 2020 год увеличился почти на 11 процентов и превысил 350 миллионов долларов. Положительная динамика, отметил он, наблюдается как по экспорту российской продукции в Кыргызстан, так и по импорту в Россию.

Стороны рассмотрели ряд приоритетных направлений дальнейшей совместной работы. В частности, обсудили проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Текст документа согласован, и в настоящее время российская сторона проводит процедуры, необходимые для его подписания. Дмитрий Патрушев выразил уверенность, что заключение данного соглашения создаст дополнительные условия для развития сотрудничества между РФ и КР в данной отрасли.

Дмитрий Патрушев также считает, что подписанный им и Аскарбеком Джаныбековым меморандум о сотрудничестве в области поставок сельхозпродукции документ поспособствует как расширению товарооборота в сфере АПК, так и укреплению дружественных российско-кыргызских отношений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397724
Теги:
Россия, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  