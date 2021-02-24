Кыргызстан и Россия займутся взаимными поставками сельхозпродукции

Меморандум о сотрудничестве в области поставок сельхозпродукции заключили между собой аграрные ведомства Кыргызстана и России. Это произошло по итогам состоявшейся 24 февраля в Москве рабочей встрече министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Аскарбека Джаныбекова и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Как рассказали в МСХ РФ, главной темой их переговоров стало развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК.

По словам Дмитрия Патрушева, товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между обоими государствами за 2020 год увеличился почти на 11 процентов и превысил 350 миллионов долларов. Положительная динамика, отметил он, наблюдается как по экспорту российской продукции в Кыргызстан, так и по импорту в Россию.

Стороны рассмотрели ряд приоритетных направлений дальнейшей совместной работы. В частности, обсудили проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Текст документа согласован, и в настоящее время российская сторона проводит процедуры, необходимые для его подписания. Дмитрий Патрушев выразил уверенность, что заключение данного соглашения создаст дополнительные условия для развития сотрудничества между РФ и КР в данной отрасли.

Дмитрий Патрушев также считает, что подписанный им и Аскарбеком Джаныбековым меморандум о сотрудничестве в области поставок сельхозпродукции документ поспособствует как расширению товарооборота в сфере АПК, так и укреплению дружественных российско-кыргызских отношений.