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Садыр Жапаров встретился с соотечественниками в Москве

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 24 февраля в Москве встретился с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства выступил перед участниками мероприятия и рассказал о результатах встречи с Президентом России Владимиром Путиным, проводимой работе по решению вопросов соотечественников за рубежом, государственной поддержке студентов, получающих образование в российских учебных заведениях, и др.

Встреча прошла в формате "вопросов – ответов".

Президент Садыр Жапаров ответил на вопросы соотечественников, которые касались общественно-политической ситуации в стране, предстоящих выборов в Жогорку Кенеш, процедур по денежным переводам, мер по поддержке соотечественников, возрождения института Совета аксакалов, заработных плат учителей, совершенствования образовательной сферы, создания новых рабочих мест, вопросов подбора кадров и т.д.


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URL: https://www.vb.kg/397728
Теги:
Россия, соотечественники, Москва, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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