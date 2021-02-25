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ВОЗ: Вакцинация будет эффективна, только когда проводится повсеместно

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- Виктория Гунгер
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Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.

Гебрейесус призвал все страны не откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса.

В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными, - предостерег чиновник.

Он подчеркнул, что отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст проблемы и богатым государствам. Поэтому Гебрейесус призвал власти объяснить своим гражданам, что для защиты от вируса необходимо вакцинировать не только их, но жителей стран "остального мира".

Коронавирусом в мире заражены 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.


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URL: https://www.vb.kg/397732
Теги:
вакцина, ВОЗ, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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