Душили женщин и отбирали телефоны. Задержаны молодые грабители

Сотрудники милиции ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района задержали двух серийных грабителей, нападавших в вечернее время на женщин. Ими оказались местные жители 20-летний Б.М. и ранее несколько раз привлеченный к уголовной ответственности 21-летний К.Д. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Как выяснилось, злоумышленники в декабре прошлого года и в январе текущего года совершили три нападения на женщин. Грабители, применив физическую силу в отношении женщин, душили их, и отнимали в основном мобильные телефоны. После чего скрывались с места преступления.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района по признакам преступления предусмотренного ст. 201 (грабеж) УК Кыргызской республики. Было начато досудебное производство.

В рамках проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны и переданы следственным органом.

В настоящий момент сотрудниками милиции проверяется причастность вышеуказанных лиц к другим аналогичным преступлениям. Следственные мероприятия продолжаются.