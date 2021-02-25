В Нарыне браконьеры разделали туши козерогов и везли в машине

Сотрудниками Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСЛХ совместно с правоохранительными органами Нарынской области (ГКНБ и пограничной службы) в долине Арпа на пограничной заставе Муз-Тор был пресечен факт нарушения природоохранного законодательства (браконьерство).

Пресс-служба ГАООСЛХ сообщает, что 24 февраля в ходе досмотра автомашины "Тойота" было обнаружено предположительно мясо козерога в количестве 3 голов. По данному факту на месте был составлен акт нарушения природоохранного законодательства и зарегистрирован в ЕРПП в Нарынском областном управлении ГКНБ. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.