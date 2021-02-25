Розыск Аскарбека Шадиева. ГКНБ КР обратился за помощью к посольству США

Работа по розыску беглого экс-вице-премьер-министра КР Аскарбека Шадиева продолжается. Об этом сегодня заявила пресс-служба ГКНБ КР.

"25 февраля ГКНБ КР официально обратился в Посольство США в КР с просьбой оказать содействие в исполнении компетентными госорганами США ранее направленных международных ходатайств правоохранительных органов Кыргызской Республики в отношении разыскиваемого гражданина КР Шадиева А.А., скрывающегося на территории США", - сообщают в ведомстве.

В отношении Аскарбека Шадиева следственными органами ГКНБ КР расследуется уголовное дело по факту преступления, предусмотренного статьей 215 частью 3 пункта 2 (легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Судебными органами Кыргызской Республики в отношении него заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с чем, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Напомним, Аскарбек Шадиев также был осужден по делу о незаконном обогащении.

Экс-вице-премьер-министр Шадиев бежал из страны в апреле 2018 года. По данным ГКНБ, он через броды нелегально пересек госграницу с Таджикистаном, оттуда вылетел в Москву, и далее - в Нью-Йорк.