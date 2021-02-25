Погода
$ 84.45 - 84.67
€ 101.95 - 102.77

Розыск Аскарбека Шадиева. ГКНБ КР обратился за помощью к посольству США

92  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Работа по розыску беглого экс-вице-премьер-министра КР Аскарбека Шадиева продолжается. Об этом сегодня заявила пресс-служба ГКНБ КР.

"25 февраля ГКНБ КР официально обратился в Посольство США в КР с просьбой оказать содействие в исполнении компетентными госорганами США ранее направленных международных ходатайств правоохранительных органов Кыргызской Республики в отношении разыскиваемого гражданина КР Шадиева А.А., скрывающегося на территории США", - сообщают в ведомстве.

В отношении Аскарбека Шадиева следственными органами ГКНБ КР расследуется уголовное дело по факту преступления, предусмотренного статьей 215 частью 3 пункта 2 (легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Судебными органами Кыргызской Республики в отношении него заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с чем, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Напомним, Аскарбек Шадиев также был осужден по делу о незаконном обогащении.

Экс-вице-премьер-министр Шадиев бежал из страны в апреле 2018 года. По данным ГКНБ, он через броды нелегально пересек госграницу с Таджикистаном, оттуда вылетел в Москву, и далее - в Нью-Йорк.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397744
Теги:
Аскарбек Шадиев, ГКНБ, Интерпол, посольство, розыск, США, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  