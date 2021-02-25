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Кыргызская продукция будет продвигаться на российские рынки

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- Евгений Денисенко
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Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве заключили между собой Государственное агентство по продвижению и защите инвестиций при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики и Торгово-ярмарочный комплекс (ТЯК) "Москва". Документ подписали, как сообщили в посольстве КР в РФ, собственник данного комплекса, один из владельцев группы компаний "Киевская площадь" Омар Муртузалиев и директор упомянутого госагентства Алмамбет Шыкмаматов.

Их переговоры прошли в павильоне "Кыргызстан" на территории ТЯК "Москва" в российской столице, в котором представлена различная продукция, производимая в республике, в том числе пищевая, текстильно-швейная.

Собеседники обсудили возможности расширения поставок товаров, произведенных в Кыргызстане, на российские рынки. Омар Муртузалиев заверил, что хорошие условия для реализации такой продукции созданы для кыргызских экспортеров и в комплексе "Москва".

Этот комплекс, действующий с 2001 года, расположен в столичном районе Люблино, в пешей доступности от одноименной станции метро. И является крупнейшим центром оптово-розничной торговли не только России, но и Восточной Европы. В нем представлены различные товары повседневного спроса из полутора десятка стран, ежедневно его посещают зарубежные и российские оптовики из 55 регионов РФ. Комплекс включает семь тысяч торговых мест общей площадью 260 тысяч квадратных метров, складские помещения на площади 300 тысяч квадратных метров, логистический хаб, гостиницу и общежития, медицинский центр, сервисные учреждения, продуктовые магазины, 70 кафе и ресторанов.

Группа компаний "Киевская площадь" основана в 1992 году и входит в топ-100 официального рейтинга самых крупных частных компаний России по версии журнала "Forbes". В числе объектов группы – крупнейшие торгово-ярмарочные комплексы "Москва", ТК "Садовод", "Южные ворота", "Дубровка", "Велозаводской рынок", "Москвариум". Основные сферы деятельности – девелопмент, гостиничный, ресторанный и другие виды бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/397749
Теги:
торговля, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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