Россия расширит формат подготовки кыргызских спасателей

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий расширит сотрудничество с Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. В планах, как сообщили в МЧС РФ, - продолжение прежних и реализация новых совместных проектов.

Договоренности об этом были достигнуты по результатам состоявшейся в Москве встречи глав обоих ведомств Евгения Зиничева и Бообека Ажикеева.

В частности, речь шла о дальнейшей подготовке кыргызских спасателей в образовательных организациях МЧС России. Сейчас на их базе повышение квалификации проходят 53 специалиста из КР. А в ближайшее время будет проработан вопрос организации для кыргызскких коллег курсов горноспасателей и водолазов.

МЧС России также продолжит содействие в продвижении совместного проекта ведомства и Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца "Развитие потенциала по своевременному реагированию на чрезвычайные ситуации на местном уровне в Кыргызской Республике".

"Проект направлен на укрепление возможностей МЧС Кыргызстана. И предусматривает поставку для нужд этого министерства спасательного оборудования и техники, создание в республике складов гуманитарных грузов, предназначенных для распределения среди населения в случае чрезвычайных ситуаций, подготовку специалистов", - подчеркнул Евгений Зиничев.

Собеседники отмечено активное взаимодействие своих ведомств в рамках Международной организации гражданской обороны. Председателем ее Исполнительного Совета сейчас выступает статс-секретарь МЧС Кыргызстана Азамат Мамбетов.

Кыргызская делегация ознакомилась с опытом МЧС России в области профилактической работы и надзорной деятельности, с деятельностью и возможностями Национального центра управления в кризисных ситуациях, Ногинского спасательного центра, ведомственных научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений, а также Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", с материально-технической базой Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ, ее учебно-тренировочным комплексом и другими объектами.

Совместно с начальником этой академии Вячеславом Бутко Бообек Ажикеев обсудил вопросы организации учебной, научной, служебной, воспитательной и спортивной деятельности, дальнейшего сотрудничества в области подготовки кыргызских спасателей на базе данного вуза . В настоящее время в Институте подготовки иностранных граждан академии проходят обучение три слушателя из республики. А всего здесь было подготовлено одиннадцать специалистов-кыргызстанцев по направлению "Техносферная безопасность".