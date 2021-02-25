Погода
$ 84.45 - 84.67
€ 101.95 - 102.77

Генпрокуратура КР расследует факт незаконных раскопок полезных ископаемых

226  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В результате незаконных действий работников айыл окмоту Аксыйского района государству причинен ущерб в размере более 19 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

"В ходе проверки, проведенной прокуратурой Аксыйского района по заявлению жителей сел Тегене, Ак-Суу, установлено, что ответственные лица Ак-Жолского и Ак-Сууйского айыл окмоту, используя свои должностные положения, вопреки интересам службы, допустили проведение незаконных раскопок полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Так, согласно заключению межрегионального управления по Аксыйскому, Ала-Букинскому и Чаткальским районам Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики от 24 декабря 2020 года и 14 января 2021 года в результате незаконных действий должностных лиц указанных айыл окмоту и отдельных юридических лиц, государству причинен ущерб в размере 19 366 037 сомов.

В связи с чем, прокуратурой Аксыйского района материалы проверок зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренным ст.320 (злоупотребление должностным положением) и ст.233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) УК Кыргызской Республики, по которым начато досудебное производство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397751
Теги:
Аксыйский район, бюджет, горнодобывающий сектор, уголовная ответственность, Кыргызстан, ущерб, недра
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  