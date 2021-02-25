Генпрокуратура КР расследует факт незаконных раскопок полезных ископаемых

В результате незаконных действий работников айыл окмоту Аксыйского района государству причинен ущерб в размере более 19 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

"В ходе проверки, проведенной прокуратурой Аксыйского района по заявлению жителей сел Тегене, Ак-Суу, установлено, что ответственные лица Ак-Жолского и Ак-Сууйского айыл окмоту, используя свои должностные положения, вопреки интересам службы, допустили проведение незаконных раскопок полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Так, согласно заключению межрегионального управления по Аксыйскому, Ала-Букинскому и Чаткальским районам Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики от 24 декабря 2020 года и 14 января 2021 года в результате незаконных действий должностных лиц указанных айыл окмоту и отдельных юридических лиц, государству причинен ущерб в размере 19 366 037 сомов.

В связи с чем, прокуратурой Аксыйского района материалы проверок зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренным ст.320 (злоупотребление должностным положением) и ст.233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) УК Кыргызской Республики, по которым начато досудебное производство.