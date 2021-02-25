Кыргызстан будет развивать электронную торговлю со странами СНГ

Проблемы и перспективы развития сотрудничества государств СНГ в области электронной торговли рассмотрены на состоявшемся в Москве заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества. Участие в нем приняли представители органов отраслевого сотрудничества СНГ, министерств и ведомств, научного сообщества, от Кыргызстана – его полномочный представитель в этой Комиссии Айгуль Рыскулова.

Отмечалось, что быстрый рост электронной торговли порождает и ряд серьезных проблем, затрагивающих интересы как производителей (недостаточное развитие нормативной базы в части электронных платежей и электронных смарт-контрактов), так и потребителей (защита персональных данных, обеспечение безопасности заказанных через Интернет товаров). Принято решение продолжить проработку совместно с государствами-партнерами нормативного акта в данной сфере.

На заседании Комиссии был представлен Прогноз производства, потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции стран Содружества на 2021 год, который поспособствует принятию решений по вопросам экономического сотрудничества между ними и расширению товарообмена. Обсуждены перспективы научно-технической и технологической сфер в этих государствах, государственные программы, стратегии научно-технологического развития, концепции инновационного развития, меры содействия развитию, разработки новых технологий, их коммерциализации, стимулирования инновационной деятельности.

В повестку дня вошли, помимо других, также вопросы сохранения технологического единства железных дорог, повышения уровня взаимодействия при решении технических, технологических, экономических, финансовых и правовых вопросов, развития инфраструктуры, общего информационного пространства. Особое внимание уделено совершенствованию согласованной тарифной политики с учетом складывающейся конъюнктуры мирового товарного рынка и рынка транспортных услуг. Подчеркнута и необходимость оперативного и полноценного восстановлению международного железнодорожного пассажирского сообщения.

Материалы по некоторым вопросам внесены Комиссией на рассмотрение 89-го заседания Экономического совета СНГ, намеченного на 12 марта текущего года.