Новый тариф за проезд - кабинетный обман чиновников мэрии Бишкека

Столичная мэрия проводит анализ регулятивного воздействия по вопросу повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. При этом подготовленный ими для этих целей документ может ввести общественность в заблуждение. Ведь в нем указано, что при повышении таксы в бусиках до 15 сомов, появится возможность обновлять парк пассажирских машин. Это категорически не так и об этом открыто говорят сами перевозчики. Но чиновники мэрии, видимо, живут в ином измерении.

Напомним, инициативе мэрии по повышению тарифов предшествовала забастовка водителей маршрутных такси, которые объяснили свою акцию низким уровнем дохода и невозможностью содержать подвижной состав в нормальном состоянии, не говоря уже об его обновлении. И впервые за много лет (последний раз тариф повышался в 2012 году) мэрия зашевелилась, подготовила расчеты и вынесла проект на общественное обсуждение.

В частности, в анализе регулятивного воздействия (АРВ) чиновники пишут, что из-за низких тарифов на проезд нет возможности повысить качество оказываемых пассажирам услуг. В результате возникают многочисленные жалобы от горожан в части неудовлетворительного состояния машин, нарушений графиков работы и требований по допустимому количеству перевозимых пассажиров. Часто звучат требования об увеличении парка автобусов большой и средней вместимости.

Так, приводятся цифры, что износ подвижного состава в зависимости от отрасли колеблется от 40 до 70 процентов. А деятельность городских пассажирских предприятий, не зависимо от форм собственности, остается убыточной. Но если муниципальные автопарки хоть как-то субсидируются со стороны мэрии, то частным перевозчикам не выделяется ни копейки помощи.

В связи с этим растет недовольство и самих перевозчиков из-за низкого заработка. Если верить данным Нацстаткома, средняя зарплата в столице составляет 20,5 тысячи сомов. При этом в Бишкекском троллейбусном управлении и Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии – 14,5 тысячи сомов. Аналогичный доход, 13-14 тысяч, имеют и водители маршрутных такси. В результате возникла текучка кадров, которая для муниципальных предприятий значится на уровне 20 процентов, а для частных и вовсе 50.

Чиновники представили расчеты, согласно которым стоимость перевозки одного пассажира машиной марки "Мерседес-Бенц" составляет 13,4 сомов. Исходя из этого показателя и было подготовлено несколько вариантов повышения тарифов. К слову, расчетов стоимости перевозки пассажира муниципальными автобусами и троллейбусами предоставлено не было.

Так вот первым, как того требуют правила проведения АРВ, является вариант "оставить все, как есть". Но при таком раскладе следует ждать только негативных изменений связанных с сокращением количества транспорта и, как следствие, ростом недовольства горожан.

Второй вариант, к которому и склоняются чиновники, заключается в повышении оплаты за проезд в муниципальном транспорте (автобусы и троллейбусы) до 11 сомов, а в маршрутных такси до 15. К слову, именно такую таксу и просили частные перевозчики при проведении своих забастовок.

При анализе последствий авторы документа неожиданно для всех здравомыслящих людей делают вывод о том, что для горожан и гостей столицы столь ощутимый рост проезда не даст негативных последствий. На основании чего сделан такой вывод, непонятно. Хотя удар по кошельку и без того нищего населения – это самое главное негативное последствие, которое только можно себе представить для нашего общества. Единственное, в колонке "риски" аналитики отметили, что возможно недовольство людей.

И этот пункт уже говорит о том, что чиновники живут в своем мире. Еще на этапе общественных обсуждений многократно звучала мысль поднимать тариф поэтапно, по 1 сому в год. А разницу между требуемыми 15-ю сомами и 11-ю, 12-ю и так далее, покрывать за счет дотаций из городского бюджета. Такой сценарий был бы менее болезненным для населения, чем разовое повышение сразу на 5 сомов.

Однако муниципальные деятели, из-за популизма которых и возникла сегодняшняя ситуация с пассажирскими перевозками, как обычно переложили все на горожан. Да еще при этом смеют цинично заявлять, что для населения не будет негативных последствий.

Но на этом ляпы в анализе не кончаются. Так авторы документа заявляют, что указанное повышение таксы приведет к, цитата: "обновлению подвижного состава муниципальных транспортных предприятий, увеличению заработных плат водительского состава, увеличению доходной части транспортных предприятий". Эта радушная перспектива касается не только муниципальных автопарков, но и частных. Словом, никто не останется без "плюшки".

Мало того, есть и более масштабные положительные эффекты для всего славного города Бишкек. А именно: "формирование и развитие современной городской транспортной инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности города и наиболее полный охват всех населенных пунктов маршрутным сообщением, повышение безопасности перевозки пассажиров автомобильным транспортом, улучшение технического состояния и обновление подвижного состава" и так далее.

Прочитав всю эту фантастику, хочется задать лишь один вопрос – вы серьезно? Ведь если следовать расчетам самих же чиновников, у водителя будет оставаться 1,6 сома с каждого пассажира. Позволит ли это отдельно взятому шоферу приобрести новый автомобиль той же марки "Мерседес-Бенц" и рассчитаться за него за разумный период времени, да еще при этом прокормить собственную семью и не остаться без штанов? А еще интереснее, можно ли будет купить автобус большой вместимости, который значительно превосходит в стоимости?

Но таких расчетов авторы АРВ, увы, не приводят. И совсем не сложно догадаться почему. Ведь тогда, вероятно, станет понятно, что ни о каком обновлении подвижного состава при предлагаемом повышении и говорить не стоит. Поэтому горожане не должны верить сладким обещаниям. Следует четко понимать, что рост тарифов до 11 и 15 сомов соответственно лишь позволит остановить разрушение сферы пассажирских перевозок, остановив текучку кадров.

Третий вариант развития событий анализировать вообще смысла нет. В нем предлагается увеличить таксы до 10 и 13 сомов. Такие цифры погоды практически не делают.

В общем, из всего написанного становится понятно, что повышение тарифов действительно нужно, чтобы вообще не остаться без транспорта. Единственный вопрос – зачем обманывать население, обещая золотые горы? Ведь когда люди не увидят обещанного, они спросят у властей. И что же будут отвечать те, кто все это написал? Ничего. У нас ведь не принято, чтобы чиновники отвечали за свои слова и поступки.

авторитетно

- Повышение тарифа до 15 сомов не позволит начать обновление автопарка, - отметил глава ассоциации перевозчиков "Альянс-Бус" Григорий Николаиди. – Мало того, оно не позволит перевозить пассажиров только по сидячим местам. Для всего этого нужны совсем другие цифры. Нынешнее изменение оплаты за проезд лишь спасет сферу пассажирских перевозок от развала и остановит отток водителей.