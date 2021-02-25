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Новым депутатом ЖК станет ближайший соратник Матраимова - Шайлообек Атазов

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- Оксана Гут
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В Жогорку Кенеше появятся два новых депутата - Шайлообек Атазов и Бурун Аманова. Информацию отечественным СМИ подтвердила лидер партии "Ата Мекен" Айсулуу Мамашева.

Напомним, во фракции два вакантных мандата. Депутат Искандер Гайпкулов был назначен заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов в аппарате президента. А Гульнара-Клара Самат стала послом КР в России.

Отметим, что Шайлообек Атазов числился 26-ым в списке партии "Ата Мекен". Он чемпион мира по кикбоксингу, ранее был депутатом Ошского городского кенеша. Сейчас является исполнительным директором спортклуба "EREM", общественный активист. На парламентские выборы 4 октября 2020 года Атазов баллотировался в депутаты с партией "Мекеним Кыргызстан". А на прошлой неделе активно участвовал в митингах в поддержку арестованного экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

А Бурун Аманова - шла 25-ой в списке партии "Ата Мекен" на выборах 2015 года. Она предприниматель. Участвовала также в выборах Жогорку Кенеша в 2020 году с партией "Биримдик".


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URL: https://www.vb.kg/397760
Теги:
Ата Мекен, ЦИК, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, лишение мандата, Райымбек Матраимов
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