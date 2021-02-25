В Казахстане открыли крупное месторождение нефти

В Мангистауской области на участке Тепке открыто крупное нефтяное месторождение. Оно расположено на территории двух районов - Мангистауского и Бейнеуского. Об этом стало известно на встрече руководства компании "Меридиан Петролеум", которая занимается разработкой данного месторождения, с акимом Серикбаем Трумовым, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Рядом находятся уже известные месторождения Каракудук, Арыстановское и Комсомольское.

Нефть на месторождении легкая, не сернистая, добываемая стандартными способами. Подсчет запасов углеводородов будет выполнен после завершения строительства и освоения скважины. Новому месторождению присвоено имя легендарного геологоразведчика, самого главного нефтяника-первооткрывателя Халела Узбекгалиева.

"Такого успеха мы добились благодаря многолетнему труду. В начале 2018 года на территории участка Тепке проведены геолого-геофизические работ, в итоге выявлено 6 перспективных объектов. На данный момент ведется работа по определению имеющихся на месторождении запасов. Это поистине историческое событие для нашей страны. По полученным данным о давлении, дебите, газовом факторе и других параметрах, месторождение Халел Узбекгалиев – это самое крупное месторождение, открытое в Мангистауской области с начала обретения независимости. Такое открытие станет большим подарком к 30-летию Независимости Республики Казахстан", - отметил президент компании "Меридиан Петролеум" Балтабек Куандыков.

Глава региона отметил, что открытие данного нефтяного месторождения даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона, позволит создать новые рабочие места.

Источник: kapital.kz