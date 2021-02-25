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Турсунбай Бакир уулу: Давайте не будем мешать Садыру Жапарову

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- Мария Стрельцова
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Садыр Жапаров получил поддержку народа на президентских выборах 10 января 2021 года, вчера получил поддержку, как заявил новый президент Кыргызской Республики, главного стратегического партнёра - Российской Федерации в лице её президента Владимира Путина. Об этом сегодня написал на своей странице в Фейсбуке общественный деятель, экс-депутат парламента Турсунбай Бакир уулу.

По его словам, осталось только дать время новому президенту исполнить обещания, данные народу и провести кардинальные реформы в государстве.

"Садыр Жапаров заверил народ, что через шесть месяцев уже будут видны первые результаты его президентской деятельности. Давайте, уважаемые сограждане, если не можем помочь ему в осуществлении предвыборной программы, то хотя бы не будем мешать", - написал Бакир уулу.

На днях он ответил всем, кто считает его "подхалимом, льстецом", что поддерживает Садыра Жапарова со времен его задержания, заключения в тюрьму. В подтверждение своих слов Бакир уулу опубликовал архивное видео, в котором требует освобождения Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/397769
Теги:
Садыр Жапаров, Турсунбай Бакир уулу
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