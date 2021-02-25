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Партия Жапарова и Ташиева не будет участвовать в выборах в парламент

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- Мария Стрельцова
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Президент Садыр Жапаров вчера на встрече с соотечественниками в Москве заявил, что партия "Мекенчил" не будет участвовать в выборах в местные кенеши и парламент.

По его словам, такое решение принято в целях недопущения применения административного ресурса на выборах.

"Я принял решение, что партия "Мекенчил" не будет участвовать в выборах, чтобы не повторять предыдущих ошибок, чтобы не говорили, что применяется административный ресурс", - сказал Жапаров.

Бектур Асанов, общественный деятель в интервью газете "Майдан" отметил, что если партия президента не будет участвовать, то это станет серьезным вкладом в проведение объективных выборов.

"Президент правильно поступил, не подпустив партию "Мекенчил" к выборам. Потому что членов партии "Мекенчил" было не так и много. "Ата-журтовцы" частично вошли в "Мекенчил" и удалось набрать кое-какие голоса на парламентских выборах. Тем не менее партия решила не набирать большинство голосов, "пока власть находится в руках", отказалась от участия в выборах, что может говорить о том, что выборы пройдут честно. В любом случае власть приняла правильное решение", - сказал Асанов.


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URL: https://www.vb.kg/397771
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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