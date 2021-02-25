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59-летний Талант Мырзаев вышел из дома в селе Кок-Жар и пропал

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- Оксана Гут
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Внимание, розыск!

ОВД Аламединского района разыскивается без вести пропавший Мырзаев Талант Жамбулович 1962 года рождения. Он 21 февраля текущего года вышел из дома по адресу: улица Тынчтык с.Кок-Жар Аламединского района и не вернулся.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые.

Был одет: кофта серого цвета, спортивные брюки серого цвета, на ногах калоши черного цвета.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Мырзаева Таланта сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Аламединского района 0(312) 36-35-27, 0(504) 77-22-77, 0(999) 21-07-09, 0(709) 21-18-08.


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URL: https://www.vb.kg/397772
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, Аламединский рынок
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