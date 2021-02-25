США планируют отправить в Узбекистан около тысячи учителей английского

США планируют отправить в Узбекистан около тысячи преподавателей английского языка, также увеличить гранты на образовательные проекты, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные посольства Узбекистана в этой стране.

Педагоги будут приезжать в Узбекистан в рамках проекта неправительственной организации "Американские Советы по международному образованию" (American Councils).

В Узбекистан уже прибыла первая группа из 27 лингвистических специалистов, которые будут осуществлять свою педагогическую деятельность во всех регионах страны, охватив как среднеобразовательные школы, так и университеты.

Стороны также договорились о расширении двустороннего партнерства по таким направлениям, как увеличение грантового содействия в области образовательных проектов для граждан Узбекистана в 2021-2022 годах, организация на территории республики образовательной ярмарки до конца 2022 года с привлечением ведущих американских вузов, расширение тестовых центров на знание английского языка (TOEFL) и другим.

На сегодняшний день более 94 тысяч выпускников, включая национальных лидеров, министров, членов парламента, послов и руководителей ведущих компаний и предприятий успешно приняли участие в образовательных программах American Councils.

Данная неправительственная организация возобновила свою работу в Узбекистане в 2018 году и в настоящее время участвует в реализации грантового соглашения о развитии образования в нашей стране на общую сумму 50 миллионов долларов.