Погода
$ 84.45 - 84.67
€ 101.95 - 102.77

США планируют отправить в Узбекистан около тысячи учителей английского

130  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

США планируют отправить в Узбекистан около тысячи преподавателей английского языка, также увеличить гранты на образовательные проекты, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные посольства Узбекистана в этой стране.

Педагоги будут приезжать в Узбекистан в рамках проекта неправительственной организации "Американские Советы по международному образованию" (American Councils).

В Узбекистан уже прибыла первая группа из 27 лингвистических специалистов, которые будут осуществлять свою педагогическую деятельность во всех регионах страны, охватив как среднеобразовательные школы, так и университеты.

Стороны также договорились о расширении двустороннего партнерства по таким направлениям, как увеличение грантового содействия в области образовательных проектов для граждан Узбекистана в 2021-2022 годах, организация на территории республики образовательной ярмарки до конца 2022 года с привлечением ведущих американских вузов, расширение тестовых центров на знание английского языка (TOEFL) и другим.

На сегодняшний день более 94 тысяч выпускников, включая национальных лидеров, министров, членов парламента, послов и руководителей ведущих компаний и предприятий успешно приняли участие в образовательных программах American Councils.

Данная неправительственная организация возобновила свою работу в Узбекистане в 2018 году и в настоящее время участвует в реализации грантового соглашения о развитии образования в нашей стране на общую сумму 50 миллионов долларов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397773
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  