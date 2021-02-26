В ЕАЭС продвинулись в создании единого рынка лекарств

Министерство здравоохранения России приступил к аттестации уполномоченных лиц производителей лекарств для применения на территории Евразийского экономического союза. Список этих лиц впервые утверждается главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

Как пояснили в Евразийской экономической комиссии, при вводе лекарственных средств в гражданский оборот на территории ЕАЭС такое уполномоченное лицо осуществляет подтверждение их соответствия требованиям, установленным при регистрации. И - гарантирует, что данные медикаменты произведены в соответствии с Правилами надлежащей производственной практики Союза.

"Утверждение списка аттестованных лиц является важным шагом в реализации принципов регулирования общего рынка лекарственных препаратов ЕАЭС, обеспечения их соответствия всем стандартам качества", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.

Подчеркивается, что союзный рынок фармацевтики начал работать еще в 2017 году, и сейчас объем взаимной торговли лекарственной продукцией между странами-участниками весьма значителен. Создание данного рынка подразумевает установление в ЕАЭС единых требований для лекарственных препаратов, правил их регистрации и экспертизы. Лекарства, зарегистрированные по союзным правилам, получают право свободного обращения на территории всего ЕАЭС.

Введены единые реестры его фармацевтического рынка, среди которых, в частности, - и перечень уполномоченных лиц производителей лекарств.

"Назначение уполномоченного лица в фармкомпании не только повышает ответственность производителя за качество продукции, но и является гарантией того, что каждый лекарственный препарат производится, хранится и реализуется в соответствии с установленными требованиями", - прокомментировали в Минздраве РФ.

Напомним, что в ходе состоявшейся на днях в Москве встрече министра здравоохранения России Михаила Мурашко и министра здравоохранения Кыргызстана Алымкадыра Бейшеналиева достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в курируемой ими сфере, по различным направлениям. В частности, намечены дальнейшие шаги в противодействии распространению СOVID-19, при обеспечении эпидемиологической безопасности.

Главы здравоохранительных ведомств двух стран обсудили также возможность применения российской вакцины "Спутник V" и лекарственных препаратов на территории Кыргызстана. Михаил Мурашко отметил, что, учитывая дружеские взаимоотношения между двумя государствами, Россия уделяет особое внимание вопросу оказания помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Тем временем в пресс-службе правительства РФ сообщили, что российский Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V". Раньше она стоила 1942 рубля, теперь - 866,81 рубля за два компонента, без налога на добавленную стоимость.

Комментируя данный факт, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что это стало возможным благодаря оптимизации технологии промышленного производства, а также росту его объемов.

"По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации", - добавил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин неоднократно говорил о необходимости следить за ценами на вакцину, отмечая, что они должны быть приемлемыми. И главной целью называл не получение сверхприбыли "на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве", а помощь людям.