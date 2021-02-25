Была в тандеме с "Мекенчил". Что известно о партии НДПК?

Народно-демократическая партия Кыргызстана (НДПК) провела съезд, где уверено заявила о своем намерении победить на выборах в Бишкекский городской кенеш, а потом и на парламентских выборах. Партия выступает за социально-ориентированную рыночную экономику и намерена возрождать традиционные ценности. Еще один любопытный факт: 2015 году НДПК заявила об объединении с "Мекенчил", а теперь готова поддерживать действующую власть.

Партия НДПК существует более 10 лет, однако результаты политических побед не слишком впечатляют - одно поражение на выборах в ЖК, две провальные кампании в Бишкекский городской кенеш. Партия набрала достаточно голосов в Оше, чтобы направить в горкенеш одного представителя. О других политических победах партии в открытых источниках нет информации.

Но теперь все изменится, заявил на съезде партии ее бессменный лидер, бывший зампредседатель ГКНБ Артур Медетбеков.

- ...партия провела работу над ошибками и намерена стать одной из ведущих партийных организаций страны и существенно расширить свои ряды. В партию уже пришли новые, как молодые, так и опытные политики, которые станут лицами обновленной НДПК на предстоящих выборах не только в местные кенеши, но и на парламентских выборах, - сказал генерал-майор.

И действительно на съезде собралась прямо-таки звездная команда.

На фотографиях с мероприятия были замечены бывший мэр Азиз Суракматов, его советник Гуля Алмамбетова, его же вице-мэры Виктория Мозгачева и Уланбек Азыгалиев, бывший премьер-министр Темир Сариев, действующий депутат ЖК Жаныбек Бакчиев, депутаты горкенеша Кубанычбек Конгантиев и Нуржан Тынымсеитова, глава ОФ "Правовая клиника "Адилет" Чолпон Джакупова. И это далеко не весь список известных лиц отечественной политики.

Но не одними личностями НДПК покоряет политический олимп. Артур Медетбеков заявил, что его партия не только не собирается быть оппозицией, но выступает в поддержку власти.

"Народно-демократическая партия Кыргызстана считает необходимым поддержать новую власть на данном этапе, - сказал Артур Медетбеков.

К слову, весной 2015 года СМИ сообщали, что НДПК объединилась с партий Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева "Мекенчил". Они даже собирались вместе идти на выборы, но не получилось. Теперь же партия вновь заявляет о готовности к сотрудничеству с уже известными им политиками.

При этом Медетбеков уверяет, что НДПК не будет занимать позицию безусловного соглашательства.

"...мы намерены помогать власти решать проблемы, но, конечно, не вопреки нашим ценностям и принципам" добавил он.

Кстати о ценностях. На своей странице в социальных сетях НДПК обозначили свои цели так:

"Среди своих основных целей члены партии провозгласили содействие возрождению исторически сложившихся, традиционных духовно-нравственных основ общества кыргызского народа".

Стоит напомнить, что именно за излишнюю приверженность к ценностям одного народа в свое время порцию критики получила команда Садыра Жапарова. Некоторые его приспешники на первых парах тоже забывали, что в Кыргызстане кроме кыргызского народа живут еще как минимум 20. Дальше в тексте партия, видимо, решила смягчить первое предложение и рассказала о важности консолидации общества. Правда не всего общества, а только его созидательной части:

"Особое внимание партия в своей деятельности уделяет консолидации и единству созидательных сил общества и, основываясь на этом, развитию и процветанию Кыргызстана. Члены партии активно выступают за становление родного государства в качестве равноправного субъекта сотрудничества и стабильности регионального значения".

Любопытная деталь, что партия решила внедрить в свое внутреннее управление бизнес процессы, а если точнее принципы корпоративного управления. В политических партиях обычно такая система не используется так как ее целью является процветание владельцев бизнеса, тогда как приоритетом политической партии считается благополучие избирателей, защита их интересов и прав. Что станет приоритетом для НДПК еще предстоит выяснить.