Россия и Кыргызстан утвердили программу военного партнерства

Программу развития стратегического партнёрства в военной области на период с 2021 по 2025 годы утвердили министерства обороны и Кыргызстана. Это произошло по результатам переговоров, которые 25 февраля провели в Москве главы данных ведомств - генерал армии Сергей Шойгу и генерал-майор Таалайбек Омуралиев.

Сергей Шойгу поздравил своего кыргызского коллегу по случаю назначения его на должность министра обороны Кыргызстана.

"Уверены в том, что ваш опыт позволит реализовать все планы, а изменения будут способствовать укреплению обороноспособности республики. Готовы содействовать совершенствованию её оборонного потенциала", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в сфере обороны и сохранения стабильности в Центральноазиатском регионе. Важным фактором этого, по словам Шойгу, является и взаимодействие РФ и КР в военной области.

"Намерены и дальше его развивать", - заявил министр обороны России.

В свою очередь Таалайбек Омуралиев поблагодарил Сергея Шойгу за встречу и поздравил с прошедшим Днем защитника Отечества.

"Для нас это великий праздник. В Кыргызстане он также является государственным праздником и широко отмечается в стране", - отметил глава оборонного ведомства КР.

Также в ходе переговоров состоялось подписание Протокола по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызстана. А утвержденная Программа развития стратегического партнёрства двух стран в военной области на период с 2021 по 2025 годы, по словам Таалайбека Омуралиева, положительно повлияет и на обороноспособность вооруженных сил КР, и на систему безопасности в Центрально-Азиатском регионе в целом.

"Переговоры прошли в тёплой и дружественной атмосфере и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание стратегического партнёрства по линии оборонных ведомств двух стран", - резюмировали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.