Итоги первого зарубежного визита президента Садыра Жапарова в Россию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 24–25 февраля в качестве главы государства совершил первый зарубежный визит в Российскую Федерацию.

Президент Садыр Жапаров начал свой визит со встречи с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества, перспективы совместного взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Садыр Жапаров выразил готовность продолжать укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией, а также пригласил Владимира Путина посетить Кыргызстан с официальным визитом.

На встрече с соотечественниками Садыр Жапаров рассказал о проводимой работе по решению их насущных вопросов, государственной поддержке студентов, получающих образование в российских учебных заведениях и др., а также ответил на вопросы, интересующие соотечественников.

В тот же день на встрече Садыра Жапарова с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым состоялся обмен мнениями о перспективах кыргызско-татарстанских связей.

Повестка второго дня визита президента также выдалась не менее насыщенной. Глава государства встретился с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным, председателем правительства Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также представителями крупного российского бизнеса.

Завершился визит президента Садыра Жапарова возложением венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в г. Москва.

Как сообщили в отделе информационной политики аппарата президента, в рамках визита главы государства руководители задействованных министерств подписали:

- Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности;

- Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании РФ безвозмездной технической помощи КР в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в КР;

- Протокол между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Российской Федерации в области применения беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызской Республики;

- Программу развития стратегического партнерства Кыргызской Республики и Российской Федерации в военной области на период с 2021 по 2025 годы между главами оборонных ведомств;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского, водного и развития регионов Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о сотрудничестве в области поставок сельскохозяйственной продукции.

Ночью, 25 февраля, президент Садыр Жапаров вернулся в Кыргызстан.