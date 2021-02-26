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В Бишкеке выявлен подпольный цех по изготовлению БАДов

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке выявлен подпольный цех, где в кустарных условиях изготавливали биологически активные добавки. Об этом сообщает пресс-служба Финансовой полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 211 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

"25 февраля текущего года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на территории города Бишкек по адресу переулок Донской, выявлен функционирующий подпольный цех по производству контрафактной продукции БАДОВ, где в антисанитарных условиях кустарным способом изготавливали следующую продукцию: "омега 3-6-9", "цветочная мука", "масло тмина", "оливковое масло" и другое", - говорится в сообщении ГСБЭП.

Организаторами подпольной деятельности оказались граждане иностранного государства.

Вещественные доказательства (емкости, этикетки, продукция) изъяты с место обыска и назначены соответствующие экспертизы.

Пресс-служба Финпола просит граждан сообщать об известных им фактах незаконного

изготовления и сбыта поддельной контрафактной продукции, иных фактах незаконного осуществления предпринимательской деятельности или нарушения прав, давления на бизнес, административные барьеры по прямому номеру 1955.


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URL: https://www.vb.kg/397794
Теги:
Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
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