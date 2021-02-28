Сирия призвала ООН принять "незамедлительные меры" против США

МИД Сирии потребовал от Совбеза ООН принять меры к США после ударов по шиитским группировкам на территории САР, передает РИА Новости.

Ведомство призвало СБ Организации объединенных наций взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности, а также незамедлительно принять меры, чтобы помешать США продолжить свое агрессивное поведение и "преступления против суверенного государства".

Также в послании МИД Сирии указано, что американские удары являются "актом неприкрытой агрессии", а также очередной атакой под надуманным предлогом.

Ранее в Сирии назвали американский удар по шиитским группировкам "трусливой агрессией".

Накануне в Пентагоне заявили, что США нанесли удар по нескольким объектам на сирийско-иракской границе. Атака была проведена по позициям шиитских группировок "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада", поддерживаемым Ираном. В США заявили, что удар с воздуха стал ответом на обстрел позиций американских войск в Ираке.

Конфликт в Сирии не прекращается с 2011 года. Президент страны Башар Асад не раз подчеркивал, что американские войска находятся там без законных оснований.