ЕЭК разработает для Кыргызстана антиинфляционные меры

Инфляция в Кыргызстане по итогам 2020 года превысила целевой ориентир ЕАЭС. В этой связи Евразийская экономическая комиссия, сообщили в ней, в 2021 году разработает для республики рекомендации по экономическим мерам.

Как отмечается в аналитических материалах департамента макроэкономической политики ЕЭК, целевой ориентир инфляции в странах Евразийского экономического союза составил по итогам 2020 года 8,7% и увеличился по сравнению с 2019 годом на 3%. При этом инфляция в Кыргызстане превысила целевой ориентир ЕАЭС.

Такой ориентир в странах Союза рассчитывается на основании статьи 63 Договора о ЕАЭС. В соответствии с ней государства должны формировать экономическую политику таким образом, чтобы уровень инфляции не превышал более чем на 5 процентных пунктов (п.п.) уровень инфляции в стране, в которой этот показатель имеет наименьшее значение. По итогам 2020 года самая низкая инфляция зафиксирована в Армении – 3,7%. На основании этого показателя рассчитан целевой ориентир.

Инфляция в ЕАЭС в целом составила 5,4%, в том числе в Беларуси – 7,4%, в Казахстане – 7,5%, в России – 4,9%. А вот в Кыргызстане – 9,7%. В среднем по сравнению с 2019 годом инфляция в Союзе ускорилась на 1,9 – 3,0 п.п., за исключением Кыргызстана, где темпы роста потребительских цен увеличились на 6,6 п.п.

Основное влияние на ускорение инфляции в странах-партнерах оказал рост цен на продовольствие л. Их вклад в прирост инфляции в Кыргызстане составил 5,7 п.п., в Армении – 3,3 п.п., в России – 1,5 п.п. В других странах ЕАЭС доминировали другие факторы. В Беларуси - в значительной степени непродовольственная инфляция (1,4 п.п.), в Казахстане – рост цен на услуги (1,2 п.п.), в том числе коммунальные (0,8 п.п.).

Ускорение продовольственной инфляции главным образом связано с неурожаем отдельных сельскохозяйственных культур в странах ЕАЭС, а также с частными факторами. Например, в Кыргызстане она возросла во многом из-за резкого роста цен на мясо и мясопродукты в четвертом квартале 2020 года (1,8 п.п.) ввиду проблем с импортом скота. В течение года страны ЕАЭС активно принимали меры для преодоления инфляционного давления, в том числе ограничивали экспорт продовольственного сырья, регулировали цены на социально значимые товары.

Разноплановое влияние на инфляцию в ЕАЭС оказала и пандемия COVID-19. В частности, ускорился рост цен на медикаменты из-за резкого увеличения спроса на них, на услуги пассажирского транспорта, главным образом воздушного, по причине приостановления международного авиасообщения. Кроме того, резко снизились мировые цены на нефть, что оказало прямое и косвенное влияние на ослабление национальных валют стран ЕАЭС. По этой причине импортируемые товары также выросли в цене.

"По прогнозам центральных (национальных) банков, инфляция в странах ЕАЭС достигнет пиковых значений в первом квартале текущего года, к концу года постепенно снизится и будет находиться вблизи национальных целевых ориентиров. Итоги 2020 года показывают, что для снижения волатильности потребительских цен странам ЕАЭС важно принимать меры по снижению импортозависимости от сельскохозяйственных и продовольственных товаров, развивая внутреннее производство и обработку, а также своевременно принимать соответствующие антиинфляционные меры", - подчеркнули в ЕЭК.

И отметили, что это первая рекомендация Комиссии для Кыргызстана в связи с превышением целевого ориентира инфляции ЕАЭС. Рекомендации разрабатываются в соответствии с установленной в Союзе нормативно-правовой базой. С момента ее принятия разработаны и приняты 13 страновых рекомендаций, из которых четыре - в связи с превышением инфляции (для Беларуси - в 2017 и 2019 годах, для Казахстана - в 2016-м, для России - в 2017 году).