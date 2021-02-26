Кто может получить льготные лекарства в аптеках?

Регулярно Фонд обязательного медицинского страхования выплачивает аптекам компенсацию за реализованные медицинские препараты, реализованные по льготным рецептам.
В 2020 году ФОМС перечислил аптекам 301,6 млн сомов. В прошлом году медицинские работники выписали 1245 тысяч льготных рецептов ОМС.
В частности:
Получить льготные рецепты могут застрахованные граждане, а также пенсионеры, дети до 16 лет, граждане, получающие ежемесячные пособия.
Среди основной категории застрахованных граждан количество рецептов выписано:
Средний уровень возмещения из средств ОМС по льготным рецептам ОМС составил 50,6%.
Напоминаем, что льготное лекарственное обеспечение населения проводится по двум программам. Дополнительная программа ОМС (ДП ОМС) предусмотрена для застрахованных граждан и дает право на приобретение лекарственных средств со сидкой в среднем до 50% в аптеках, работающих по договору с Фондом ОМС.