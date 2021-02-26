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Кто может получить льготные лекарства в аптеках?

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- Екатерина Улитина
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Регулярно Фонд обязательного медицинского страхования выплачивает аптекам компенсацию за реализованные медицинские препараты, реализованные по льготным рецептам.

В 2020 году ФОМС перечислил аптекам 301,6 млн сомов. В прошлом году медицинские работники выписали 1245 тысяч льготных рецептов ОМС.

В частности:

  1. Ошской области – 31% (388,8 тыс. рецептов);
  2. Жалал-Абадской области – 18% (223,8 тыс.);
  3. г. Бишкек – 15% (184,4 тыс.);
  4. Баткенской области – 10% (124,7 тыс.);
  5. Иссык-Кульской области – 9% (116,6 тыс.),
  6. Чуйской области – 9% (109,6 тыс.);
  7. Таласской области – 4% (50,3 тыс.);
  8. Нарынской области – 4% (46,8 тыс.).

Получить льготные рецепты могут застрахованные граждане, а также пенсионеры, дети до 16 лет, граждане, получающие ежемесячные пособия.

Среди основной категории застрахованных граждан количество рецептов выписано:

  1. пенсионерам – 459,4 тыс. рецептов (37%) на сумму 102,5 млн сомов;
  2. работающим гражданам – 244,7 тыс.шт (20%) на 64,7 млн сомов;
  3. детям – 131,6 тыс.шт (11%) на 31,2 млн сомов;
  4. лицам, получающим социальное пособие – 122,2 тыс.шт (10%) на
  5. 37,6 млн сомов;
  6. фермерам – 103,6 тыс.шт (8%) на 22,7 млн сомов
  7. беременным женщинам – 73,5 тыс.шт (6%) на 14,2 млн сомов и т.д.

Средний уровень возмещения из средств ОМС по льготным рецептам ОМС составил 50,6%.

Напоминаем, что льготное лекарственное обеспечение населения проводится по двум программам. Дополнительная программа ОМС (ДП ОМС) предусмотрена для застрахованных граждан и дает право на приобретение лекарственных средств со сидкой в среднем до 50% в аптеках, работающих по договору с Фондом ОМС.


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URL: https://www.vb.kg/397805
Теги:
лекарства, здравоохранение, Кыргызстан, аптека, ФОМС
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