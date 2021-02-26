Кто может получить льготные лекарства в аптеках?

Регулярно Фонд обязательного медицинского страхования выплачивает аптекам компенсацию за реализованные медицинские препараты, реализованные по льготным рецептам.

В 2020 году ФОМС перечислил аптекам 301,6 млн сомов. В прошлом году медицинские работники выписали 1245 тысяч льготных рецептов ОМС.

В частности:

Ошской области – 31% (388,8 тыс. рецептов); Жалал-Абадской области – 18% (223,8 тыс.); г. Бишкек – 15% (184,4 тыс.); Баткенской области – 10% (124,7 тыс.); Иссык-Кульской области – 9% (116,6 тыс.), Чуйской области – 9% (109,6 тыс.); Таласской области – 4% (50,3 тыс.); Нарынской области – 4% (46,8 тыс.).

Получить льготные рецепты могут застрахованные граждане, а также пенсионеры, дети до 16 лет, граждане, получающие ежемесячные пособия.

Среди основной категории застрахованных граждан количество рецептов выписано:

пенсионерам – 459,4 тыс. рецептов (37%) на сумму 102,5 млн сомов; работающим гражданам – 244,7 тыс.шт (20%) на 64,7 млн сомов; детям – 131,6 тыс.шт (11%) на 31,2 млн сомов; лицам, получающим социальное пособие – 122,2 тыс.шт (10%) на 37,6 млн сомов; фермерам – 103,6 тыс.шт (8%) на 22,7 млн сомов беременным женщинам – 73,5 тыс.шт (6%) на 14,2 млн сомов и т.д.

Средний уровень возмещения из средств ОМС по льготным рецептам ОМС составил 50,6%.

Напоминаем, что льготное лекарственное обеспечение населения проводится по двум программам. Дополнительная программа ОМС (ДП ОМС) предусмотрена для застрахованных граждан и дает право на приобретение лекарственных средств со сидкой в среднем до 50% в аптеках, работающих по договору с Фондом ОМС.