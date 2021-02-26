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Политолог о качественной перезагрузке отношений Кыргызстана и России

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- Сыягуль Караман
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Политолог Марс Сариев в прямом эфире ОТРК заявил о полной перезагрузке отношений, соглашений между Кыргызстаном и Россией. По его словам, на нынешнем этапе новая власть вышла на качественные взаимоотношения между Кыргызстаном и Россией.

"Позиция донор-реципиент, как обычно было, она будет пересматриваться коренным образом. Кыргызстан не будет некой площадкой, которая только принимает ресурсы, здесь уже будут взаимные, дополняющие проекты, обогащающие Кыргызстан", - отметил Сариев. Он выразил надежду, что кыргызская делегация приехала с новыми проектами, которые не наблюдались ранее.

Политолог так же упомянул, что президент Путин сказал о достигнутой договоренности, что перекрестный год будет продлен, так как не успели реализовать намеченные 200 соглашений. Это очень большие мероприятия, отметил Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/397807
Теги:
Владимир Путин, Марс Сариев, Садыр Жапаров
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