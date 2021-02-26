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Президент Жапаров рассказал об истории своей семьи

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- Мария Стрельцова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в интервью изданию "Российская газета" рассказал отдельные подробности из истории своей семьи. По его словам, во время трагических событий 1916 года его прадед Жапар со своей семьей был вынужден переселиться на территорию Китая.

"В 1932 году там родился мой отец. Свое юношество и молодость он провел в Китае. Затем в возрасте 30-ти лет, в 60-е годы мой отец возвращается на землю предков - в Иссык-Кульскую область. На территории Китая проживают много этнических кыргызов. В той местности, куда переехал мой дед, были одни этнические кыргызы. Поэтому отец не владел китайским языком, так как все занятия проводились на кыргызском языке с арабским алфавитом. Иначе говоря, у него и у моего деда не было возможностей познать китайский язык", - сказал Садыр Жапаров.

Президент особо заметил, что и по сегодняшний день на территории Китая проживают много тысяч этнических кыргызов, среди которых есть те, кто так и не смог вернуться на родину.


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URL: https://www.vb.kg/397808
Теги:
Садыр Жапаров
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