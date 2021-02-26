В новой Конституции КР усилены полномочия и ответственность Президента

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в интервью "Российской газете" пояснил смысл конституционной реформы, по которой в стране будет установлена президентская форма правления. Как отметил глава государства, смысл проходящих реформ в том, чтобы в любом вопросе иметь определенность, чем неопределенность.

"Народ устал жить в неопределенности. По действующей Конституции у Президента отняли полномочия решать вопросы и нести по ним ответственность, а Жогорку Кенешу не дали такие полномочия. Институт Президента и Парламент - это два важных представительных институтов в системе государственного управления. При этом народ продолжает видеть в своих успехах и проблемах Президента. Поскольку в стране еще имеются достаточные силы и взгляды за сохранение парламентской формы правления, необходимо было по данному вопросу определиться с формой правления. В этой связи 10 января 2021 года прошел референдум по выбору формы государственного правления. Гражданам страны предложили сделать выбор за то, в какой республике дальше жить: президентской, парламентской или же проголосовать против обоих вариантов", - сказал Садыр Жапаров.

По его словам, народ сделал выбор в пользу президентской формы правления, более 80% проголосовавших отдали свои голоса за этот вариант.

"Данный показатель доказывает, что граждане осознанно подошли к выбору и сделали осмысленное волеизъявление. Это показывает, что ожидания народа от президентской формы правления очень высоки", - подчеркнул Президент.

Во-вторых, как добавил глава государства, говорить на данном этапе о том, что Парламент лишили части полномочий, преждевременно.

"Здесь речь идет об усилении полномочий и ответственности Президента. Парламент является и будет являться одной из ветвей государственной власти. Основные функции Парламента как законодательного органа останутся. Сейчас на обсуждении и рассмотрении парламента находится проект Конституции, инициированный депутатами Жогорку Кенеша, и доработанный в рамках Конституционного совещания", - говорит Садыр Жапаров.

Он отметил, что в проекте Конституции основные функции Парламента сохраняются.

"Вопросы назначения членов Правительства будут осуществляться с согласия Жогорку Кенеша. Вопросы утверждения республиканского бюджета, рассмотрения ежегодного отчета Правительства и административно-территориального устройства Кыргызской Республики, издание актов амнистии, а также вопросы избрания и освобождения от должности судей Верховного суда и Конституционного суда, дача согласия на назначение и освобождение председателей из числа судей Конституционного суда и Верховного суда, и другое - остаются в введении Парламента. Как видите, полномочия парламента в большей своей части сохраняются. Возможно баланс принятия решений и ответственности за принятые решения перемещаются от Премьер-министра и Правительства в сторону Президента. Проект новой Конституции, вытекающий из итогов прошедшего референдума, будет принят в апреле текущего года. Планируется, что изменения будут вынесены на референдум и народ сделает свой выбор", - подчеркнул президент Садыр Жапаров.