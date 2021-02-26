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"В TRENDe": Первый визит в Москву, Соглашения и прима "Кремлевского балета"

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- Сыягуль Караман
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Итоги первой поездки президента Садыра Жапарова в Россию. Встречи, переговоры, подписанные документы.

Что обещал президент на встрече с 40 руководителями крупнейших российских компаний, лидерами нефтяной, банковской, промышленной, строительной, химической, энергетической, пищевой, машиностроительной и текстильной отраслей.

Партия Жапарова и Ташиева "Мекенчил" не будет участвовать в выборах в местные кенеши и парламент

О льготном кредитовании фермеров и займах на 6 млрд сомов.

Звезды лучших театров Москвы станцуют в Бишкеке "Лебединое озеро".

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URL: https://www.vb.kg/397816
Теги:
Владимир Путин, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, парламент, Россия
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