Погода
$ 84.62 - 84.90
€ 102.12 - 103.55

Палата представителей США одобрила план Байдена по спасению экономики

160  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Палата представителей США одобрила план, предложенный американским президентом Джо Байденом, который предполагает выделение 1,9 триллиона долларов на спасение экономики страны. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Интерфакс".

Как отмечается, теперь законопроект должен согласовать сенат. В случае его одобрения верхней палатой Конгресса США он будет направлен на подписание главе государства.

Согласно пакету предлагаемых мер, выделяемые средства пойдут на наращивание программы вакцинации в США, а также на поддержку граждан. В частности, предполагается, что минимальная зарплата будет повышена с 7,25 до 15 долларов в час. Кроме того, всем работающим семьям выплатят 1,4 тысячи долларов, а еженедельное пособие по безработице увеличат на 400 долларов.

Общая стоимость плана по стимулированию экономики страны может превысить 1,9 триллиона долларов. Из них 415 миллиардов долларов пойдут на поддержку борьбы с коронавирусом, около 1 триллиона долларов - на прямые выплаты домохозяйствам и примерно 440 миллиардов долларов - на выплаты малым предприятиям и сообществам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397818
Теги:
США, Джозеф Байден
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  