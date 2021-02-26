Размышления президента о Жээнбекове, финансовых интересах и единстве

"Наша страна переживает непростое время, что характерно в период становления молодого государства. Нам надо просто пережить данный период, выстрадать своё государство, состояться как единый народ", - отметил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в интервью "Российской газете" в номере от 26 февраля.

Как сказал глава государства, за последние 30 лет в Кыргызстане три раза на фоне народных волнений сменялась власть, но через подобные исторические испытания проходят все страны, исключений практически не бывает.

"Не скрою, зачастую у нас над общими интересами народа преобладают политические либо финансовые интересы какой-либо группы или персоны. По мере развития общества наши граждане постепенно осознают свое единство и неделимость, важность общего блага над частными интересами. Это непростой путь, но неизбежно мы придем к такому общему сознанию.

В одном из хадисов сказано: "Знай: то, что миновало, не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать. И знай, что нет победы без терпения, находки без потери, облегчения без трудностей". Я не могу предвидеть, что будет в будущем, знаю лишь, что наш целеустремленный и стойкий народ выдержит любые испытания", - подчеркнул президент.

В то же время Садыр Жапаров обратил внимание на другую сторону особенностей политических событий в Кыргызстане.

"Прежние руководители страны не давали народу шансов на юридический механизм смены власти: масштабная фальсификация выборов, политические гонения, коррумпированность, клановость. И люди были вынуждены силой свергать такую бессовестную власть. Я бы не сказал, что это хороший способ смены власти, однако в данных ситуациях у народа не осталось иного выбора для выражения недовольства действиями властей.

Добавлю, что народ Кыргызстана чрезвычайно активен и мобилен. Ментально мы свободолюбивая нация, состоявшая из множества племен, постоянно кочевавших. Поэтому любые попытки узурпировать власть в нашей стране обречены на неудачу", - сказал Глава государства.

Также Президент отметил, что не последнюю роль в провоцировании нестабильности играют и внешние силы, заинтересованные в установлении контроля над Кыргызстаном, имеющей чрезвычайно выгодное геополитическое расположение.

"Тем не менее, насколько бы не было сильным воздействие внешних сил, любая власть в первую очередь рушится впоследствии совершения собственных ошибок. Мой предшественник Президент Сооронбай Жээнбеков казалось жил в своем собственном мире, оторванном от настоящей реальности и запросов общественности, поэтому принимал изначально неправильные решения, раздражавшие народ. Словом, причин для революций много и если они происходят - это признак, что обществу необходимы демократические перемены, трансформация общественно-политической системы и социально-экономический рывок", - подчеркнул президент Садыр Жапаров.