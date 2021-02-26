В эти выходные горожан снова ждут сельхозярмарки (адреса)

Сельхозярмарки в эти выходные снова ждут горожан.

"Дорогие бишкекчане и гости столицы! Приглашаем вас на традиционную субботнюю сельскохозяйственную ярмарку, организованную правительством КР, министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и столичным муниципалитетом", - говорят в мэрии Бишкека.

По данным муниципалитета, прилавки начнут работу уже с 10 утра в трех районах.

Жители Первомайского района смогут закупиться свежими продуктами на улице Раззакова, на отрезке улиц Токтогула и Киевской.

Для жителей Октябрьского района столицы свежая продукция фермерских хозяйств продаётся в микрорайоне №12 на перекрестке улиц им. Нуркамал Жетикашкаевой и А. Токомбаева.

Для жителей Свердловского района ярмарка проходит на прежней точке: пересечение улиц Төрөкула Айтматова и Токтогула (набережная в микрорайоне Восток-5).

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