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Кыргызстанцы смогут воспользоваться образовательным ресурсом ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Россия инициирует создание в ЕАЭС единого информационного портала в образовательной сфере. Он призван консолидировать образовательное пространство и способствовать, в том числе, признанию на нем профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям, ученых степеней и званий.

О необходимости создания такого ресурса, напомним, говорил и глава российского правительства Михаил Мишустин на недавнем заседании межправительственного совета ЕАЭС, состоявшемся в Алматы.

Тем временем, как сообщили в Минобрнауки РФ уже в текущем году российские вузы начнут подключать к платформе "Современная цифровая образовательная среда". Она объединит информацию обо всех онлайн-курсах в стране и результатах их освоения учащимися. Решение будет реализовано в виде создания единого реестра таких курсов путем интеграции образовательных платформ.

Также будет организован централизованный учет результатов обучения на онлайн-курсах и учет образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования. Кроме того, система позволит организовать межвузовское взаимодействие в рамках сетевой формы.

Данная платформа будет открыта и для стран ЕАЭС, этот российский опыт, как отмечается, может быть полезен и для интеграционных процессов в Союзе в образовательной сфере.

Комментируя пути такой интеграции, ректор Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС Ирлан Искаков отмечал: "Во-первых, это может быть создание единой информационной системы в образовательной сфере, которая будет включать в себя и информационный портал, и исследования в части сопоставимости образовательных программ. Второе направление – взаимодействие при реализации образовательных программ высшего образования. Здесь открываются очень широкие возможности".


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URL: https://www.vb.kg/397825
Теги:
образование, ЕАЭС, Кыргызстан
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