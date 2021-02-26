Погода
$ 84.53 - 84.86
€ 102.75 - 104.12

Тилек Усупов: Выборы в местные кенеши нужно перенести (видео)

243  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выборы в местные кенеши, в том числе и в горкенеш Бишкека, необходимо перенести. Об этом редакции VB.KG заявил глава общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, выборы нужно будет провести после принятия Конституции.

- Во-первых, нужно вначале принять новую Конституцию, так как мы сейчас живем по старым законам, согласно которым выборы проходят по партийным спискам. Во-вторых, опасность пандемии никто еще не отменял. По данным экспертов, ожидается третья волна, к которой мы должны быть готовы. А 500 млн сомов, которые хотят потратить на выборы, нужнее будут в борьбе с пандемией. В прошлом году мы были услышаны с аналогичным требованием и выборы были отменены. В итоге эти деньги пошли на более важные вещи, - сказал Тилек Усупов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397826
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Кыргызстан, активисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  