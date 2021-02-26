Тилек Усупов: Выборы в местные кенеши нужно перенести (видео)

Выборы в местные кенеши, в том числе и в горкенеш Бишкека, необходимо перенести. Об этом редакции VB.KG заявил глава общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, выборы нужно будет провести после принятия Конституции.

- Во-первых, нужно вначале принять новую Конституцию, так как мы сейчас живем по старым законам, согласно которым выборы проходят по партийным спискам. Во-вторых, опасность пандемии никто еще не отменял. По данным экспертов, ожидается третья волна, к которой мы должны быть готовы. А 500 млн сомов, которые хотят потратить на выборы, нужнее будут в борьбе с пандемией. В прошлом году мы были услышаны с аналогичным требованием и выборы были отменены. В итоге эти деньги пошли на более важные вещи, - сказал Тилек Усупов.