В Верховном суде подвели итоги прошлого года

Сегодня, 26 февраля 2021 года, состоялся Пленум Верховного суда Кыргызской Республики, также проведено совещание, посвященное подведению итогов прошлого года. В работе Пленума приняли участие и.о. председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова, заместители председателя Нургуль Асанова и Айнаш Токбаева, судьи высшего судебного органа страны и местных судов. Судьи местных судов приняли участие посредством видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

На мероприятие были приглашены представители аппарата Президента Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Министерства юстиции Кыргызской Республики, Департамента пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики и Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики.

На Пленуме судьи Верховного суда рассмотрели и единогласно приняли Постановление "О судебной практике по назначению наказания".

В соответствии с принятым Постановлением Пленума наказание в виде лишения свободы может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, впервые совершившему в возрасте до 16 менее тяжкое преступление, только при условии освобождения его от наказания с применением пробационного надзора. Следовательно, при назначении наказания несовершеннолетнему лицу, впервые совершившему менее тяжкое преступление, судам необходимо применять альтернативные лишению свободы виды основных наказаний, предусмотренных статьей 107-109 УК Кыргызской Республики, то есть общественные работы, исправительные работы и штраф.

Также было рассмотрено Постановление Пленума об избрании членов Научно-консультативного совета при Верховном суде Кыргызской Республики. Предложенные кандидатуры были одобрены и включены в состав Совета.

Затем судьи высшего судебного органа заслушали информацию председателей трёх судебных коллегий Верховного суда по итогам 2020 года, затем были приняты соответствующие Постановления Пленума на 2021 год.

На совещании было сообщено, что в суды первой инстанции по республике всего поступило 125 239 судебных дел и материалов, что на 9% меньше, чем за 2019 год. За прошлый год из числа рассмотренных местными судами дел лишь 5 711 судебных актов были обжалованы в порядке кассации. Из них 81%, или 4 605, судебных дел было рассмотрено, были приняты соответствующие судебные акты.

10% из принятых судебных актов судами первой инстанции были обжалованы в кассационном порядке, из них 56% были оставлены в силе судами второй инстанции.

В ходе совещания участники также заслушали информацию директора Судебного департамента Урмата Кожомбердиева о проделанной работе за 2020 год.

И.о. председателя Верховного суда Нургуль Бакирова выступила с информацией по итогам деятельности за прошлый календарный год. За 2020 год всего было привлечено к дисциплинарной ответственности 68 судей: 61 объявлено предупреждение, двум – замечание, четверым – выговор, а один был досрочно освобожден от занимаемой должности. Также в отношении трех судей было дано согласие на привлечение к уголовной ответственности.

"Подавляющее число судей, независимо от состояния их здоровья или семьи, большую часть времени проводят на работе. Конечно, это очень сложная работа, как физически, так и эмоционально. Я призываю вас продолжать терпеливо и честно служить нашему народу", – сказала Н. Бакирова.