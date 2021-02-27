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В текущем году страны ОДКБ укрепят ее оборонный потенциал

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- Евгений Денисенко
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В Организации Договора о коллективной безопасности подвели итоги ее деятельности в 2020 году, а также определили задачи на нынешний год. Этому была посвящена пресс-конференция, которую 25 февраля провел в онлайн-формате начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолий Сидоров.

Пресс-конференция впервые прошла в Центре кризисного реагирования ОДКБ в Москве. Участие в ней приняли представители оборонных ведомств и средств массовой информации государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

Как подчеркнул Анатолий Сидоров, в 2021 году практика военных учений, нацеленных на наращивание оборонного потенциала ОДКБ, совершенствование боевой выучки, слаженности и мобильности ее Войск (Коллективных сил) будет продолжена. При этом совместная подготовка органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, как и в прошедшем году, будет сориентирована на рассмотрение антитеррористической тематики.

Соответствующим образом спланирован и комплекс мероприятий на предстоящие месяцы. Он включает, в том числе, совместную деловую игру под руководством генерального секретаря ОДКБ, совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство-2021", объединяющее подготовку различных компонентов Войск (Коллективных Сил) ОДКБ, специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021", совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021".

Что касается совместной деловой игры, в ходе нее Центром кризисного реагирования ОДКБ во взаимодействии с оперативными группами заинтересованных министерств и ведомств стран-партнеров будут, как заявлено, "детально рассматриваться факторы, влияющие на состояние коллективной безопасности, прогнозироваться развитие военно-политической и стратегической обстановки в регионах коллективной безопасности, определяться вероятность возникновения кризисных ситуаций, а также механизмы влияния на них на всех этапах зарождения и развития".

В ходе учений в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности предстоит отработать задачи по предотвращению попыток проникновения на его территорию боевиков международных террористических организаций, перекрытию каналов перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, выявлению и нейтрализации так называемых "спящих ячеек", готовящих террористические акты, а также другие задачи контртеррористической борьбы.

На завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения на территории Российской Федерации планируется совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021". Им предусматривается отработка вопросов постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции.

В рамках совершенствования системы информационного взаимодействия в формате ОДКБ спланирован комплекс совместных тренировок Центра кризисного реагирования с оперативными группами органов, уполномоченных в государствах-партнерах на взаимодействие с этим центром.

Принимая во внимание опыт минувшего года, связанного с пандемией, Объединенным штабом совместно с оборонными ведомствами перечисленных стран прорабатывается вариант организации совместных учений в условиях возможных ограничений, схожих с 2020-м.

Подводя итоги пресс-конференции, Анатолий Сидоров подчеркнул, что военное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против третьих стран и "служит в интересах гарантированного обеспечения безопасности государств – членов организации и стабильности на всем евразийском пространстве". По словам российского военачальника, эти страны "намерены продолжить оснащение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники для обеспечения их высокой боевой готовности с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам".


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URL: https://www.vb.kg/397832
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