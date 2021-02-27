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Эксперт: Особенно сильно по кыргызстанцам бьет рост цен на продукты питания

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- Виктория Гунгер
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Ценообразование в республике сильно привязано к курсу доллара, следовательно, цены растут, уровень жизни большинства населения падает. Особенно сильно по кыргызстанцам бьет рост цен на продукты питания, вызванный сокращением импортируемого завоза растительного масла, муки, сахара из России и Казахстана. Об этом на онлайн конференции "Изменения в общественно-политической и экономической жизни Кыргызстана в условиях пандемии" сообщила кандидат экономических наук, директор Колледжа Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева Дамира Конокбаева.

По ее словам, закрытие границ и карантин сократили поступление в бюджет налоговых и таможенных сборов.

- Поэтому Правительству КР пришлось обратиться за финансовой помощью для поддержки бюджета страны к внешнему миру – международным финансовым институтам и правительствам других стран. Таким образом, пандемия способствовала росту внешнего долга Кыргызстана, - подчеркивает эксперт.

Конокбаева напомнила, что пандемия COVID-19 повлекла за собой сдерживающие карантинные мероприятия по всему миру, оказала шоковое воздействие на мировую экономику в целом и на экономики отдельных стран. Так, если говорить о Кыргызстане, то в 2020 году, впервые за последние 8 лет, ВВП страны снизился на 8,6%, темп (его) реального роста к предыдущему году составил 91,4%.

По мнению эксперта в разрезе ключевых секторов экономики сложились следующие показатели за пандемический год:

  1. в сельском хозяйстве объемы производства выросли на 1,1% (в предыдущие годы в отрасли наблюдался рост – от 2,2% до 6,2%). Из-за ограничений пострадали реализаторы сельхозпродукции, поскольку сдвинулись посевные сроки, возникли проблемы доступа к поливной воде, нерешенными долгое время оставались вопросы экспорта;
  2. в промышленности темп роста снизился на 7,5% (в предыдущие годы в отрасли наблюдался рост – от 5,1% до 35,9%). Причины спада: временная остановка производств – особенно швейного производства, дающего 10%-ю занятость;
  3. в строительстве темп роста снизился на 15,9% (в предыдущие годы в отрасли наблюдался рост – от 7,8% до 27,1%). Из-за карантинного запрета на территорию республики не могли въехать сотрудники подрядных иностранных компаний, закрытие границ ограничило поставки строительных материалов и запчастей на машины и оборудование;
  4. в сфере услуг темп роста снизился на 10% (в предыдущие годы в отрасли наблюдался рост – от 2,8% до 4,8%). Основными причинами снижения показателей сферы услуг явились: падение спроса на транспортные услуги; приостановка деятельности гостиниц и ресторанов; пострадал сектор потребительских товаров и услуг, сконцентрированный в городах. В структуре ВВП эта сфера занимает порядка 47%, поэтому падение темпов роста здесь может привести к негативным последствиям.

Отметим, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/397833
Теги:
цены, эпидемия, Кыргызстан, экономика, коронавирус
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