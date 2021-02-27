Эксперт: Особенно сильно по кыргызстанцам бьет рост цен на продукты питания

Ценообразование в республике сильно привязано к курсу доллара, следовательно, цены растут, уровень жизни большинства населения падает. Особенно сильно по кыргызстанцам бьет рост цен на продукты питания, вызванный сокращением импортируемого завоза растительного масла, муки, сахара из России и Казахстана. Об этом на онлайн конференции "Изменения в общественно-политической и экономической жизни Кыргызстана в условиях пандемии" сообщила кандидат экономических наук, директор Колледжа Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева Дамира Конокбаева.
По ее словам, закрытие границ и карантин сократили поступление в бюджет налоговых и таможенных сборов.
- Поэтому Правительству КР пришлось обратиться за финансовой помощью для поддержки бюджета страны к внешнему миру – международным финансовым институтам и правительствам других стран. Таким образом, пандемия способствовала росту внешнего долга Кыргызстана, - подчеркивает эксперт.
Конокбаева напомнила, что пандемия COVID-19 повлекла за собой сдерживающие карантинные мероприятия по всему миру, оказала шоковое воздействие на мировую экономику в целом и на экономики отдельных стран. Так, если говорить о Кыргызстане, то в 2020 году, впервые за последние 8 лет, ВВП страны снизился на 8,6%, темп (его) реального роста к предыдущему году составил 91,4%.
По мнению эксперта в разрезе ключевых секторов экономики сложились следующие показатели за пандемический год:
Отметим, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы – новая волна".