"Именно молодежь, в силу отсутствия опыта сейчас нуждается в поддержке"

Именно молодежь, в силу отсутствия опыта, необходимого для преодоления подобных потрясений, нуждается в поддержке. Поколение, которое столкнулось с ограничением доступа к образованию, безработицей и разрушенными планами, в дальнейшем рискует не реализовать свой потенциал, что серьезным образом отразится на качестве мирового человеческого капитала. Об этом в рамках онлайн конференции "Изменения в общественно-политической и экономической жизни Кыргызстана в условиях пандемии" заявила студентка Международного университета КР Маржана Абдурайимова.

Она отметила, что эти проблемы не должны остаться без внимания властей.

- Их решение позволит справиться нам не только с кризисом, но и преодолеть его последствия. Кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, привел к тому, что страны вынуждены в первую очередь обращать внимание на проблемы здравоохранения и серьезно сокращать финансирование других сфер. Это может привести к тому, что многие инициативы, которые были направлены на молодежь – ее социализацию, образование, профориентацию, трудоустройство, так и останутся нереализованными, - считает студентка.

Обсуждение организовано Фондом "Евразийцы – новая волна"