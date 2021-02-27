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"Именно молодежь, в силу отсутствия опыта сейчас нуждается в поддержке"

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- Виктория Гунгер
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Именно молодежь, в силу отсутствия опыта, необходимого для преодоления подобных потрясений, нуждается в поддержке. Поколение, которое столкнулось с ограничением доступа к образованию, безработицей и разрушенными планами, в дальнейшем рискует не реализовать свой потенциал, что серьезным образом отразится на качестве мирового человеческого капитала. Об этом в рамках онлайн конференции "Изменения в общественно-политической и экономической жизни Кыргызстана в условиях пандемии" заявила студентка Международного университета КР Маржана Абдурайимова.

Она отметила, что эти проблемы не должны остаться без внимания властей.

- Их решение позволит справиться нам не только с кризисом, но и преодолеть его последствия. Кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, привел к тому, что страны вынуждены в первую очередь обращать внимание на проблемы здравоохранения и серьезно сокращать финансирование других сфер. Это может привести к тому, что многие инициативы, которые были направлены на молодежь – ее социализацию, образование, профориентацию, трудоустройство, так и останутся нереализованными, - считает студентка.

Обсуждение организовано Фондом "Евразийцы – новая волна"


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URL: https://www.vb.kg/397834
Теги:
молодежь, Кыргызстан, экономика, политика
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