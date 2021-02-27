Каким будет в Кыргызстане март? Ориентировочный прогноз от Кыргызгидромета

Кыргызгидромет подготовил ориентировочный прогноз погоды в Кыргызстане на март. Этот месяц ожидается довольно капризным, причем осадков в южных областях прогнозируется больше обычного.

Чуйская область. Среднемесячная температура воздуха составит 4-6 градусов тепла, в предгорных районах и в Кеминской долине 0…+2. По ночам от 0…–5 до +2…+7, днем от +5…+10 до +17…+22, в отдельные дни возможно понижение до –3…+2. В Кеминской долине и в предгорьях ночью будет от –3…–8 до –1…+4, днем от +3…+8 до +12…+17, временами вероятно понижение температуры до 0…–5.

Иссык-Кульская область. Среднемесячная температура воздуха - 1-3 градуса выше нуля. По ночам от –1…–6 до +1…+6, на востоке области в отдельные ночи –5…–10. Днем от +1…+6 до +9…+14.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха - 2-4 градуса выше нуля. Ночью от –2…-7 до +1…+6, днем от +5…+10 до +17…+22, в некоторые дни возможно понижение до –3...+2.

Ошская область. Среднемесячная температура +6…+8 градусов, в предгорных районах 4-6 тепла. По ночам будет от –1…+4 до +5…+10, временами возможно понижение температуры до –2…–7. Днем от +9…+14 до +20…+25, в отдельные дни вероятно похолодание, +1…+6. В предгорных районах ночью от –3…–8 до +1…+6, днем от +7…+12 до +15…+20, в отдельные дни –2…+3.

Джалал-Абадская область. Среднемесячная температура воздуха - 7-9 градусов тепла, в предгорных районах +3…+5. Ночью от 0…+5 до +6…+11, иногда возможно понижение до –1…–6. Днем от +9…+14 до +20…+25, в отдельные дни +1…+6. В предгорных районах по ночам от –3…–8 до +1…+6, днем от +7…+12 до +15…+20, временами возможно понижение температуры до –2…+3. В Токтогульском районе ночью от 0…–5 до +3…+8, днем от +6…+11 до +13…+18.

Баткенская область. Среднемесячная температура т +6…+8 градусов, в предгорных районах 4-6 тепла. По ночам от 0…+5 до +6…+11, в отдельные ночи похолодание до –1…–6. Днем от +9…+14 до +20…+25, возможно понижение до +1…+6. В предгорных районах ночью от –3…–8 до +1…+6, днем от +7…+12 до +15…+20, временами –2…+3.

Нарынская область. Среднемесячная температура 0…–2 градуса, в Кочкорском районе 0...+2. Ночью будет от –7…–12 до –3…+2, временами вероятно понижение до –13…–18, днем от 0…+5 до +9…+14. В Ат-Башынском районе по ночам от –3…–8 до –14…–19, днем от –3...+2 до +6…+11.

экскурс

Согласно данным метеорологических наблюдений в Пишпеке - Фрунзе - Бишкеке больше чем за 125 лет, самым теплым в марте оказалось 16–е число в 1971 году: воздух в столице прогрелся до 30,5 градуса. А рекорд самой низкой мартовской температуры принадлежит 1898 году, когда столбик термометра 6–го числа опустился до отметки 23,2 градуса ниже нуля.

В марте в Бишкеке сохраняется высокая вероятность утренних туманов. В среднем бывает шесть более–менее туманных дней.

В первый весенний месяц продолжительность солнечного сияния в Бишкеке в среднем на 1 час 20 минут больше, чем в феврале, и составляет 157 часов.