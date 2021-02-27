Российские учителя будут работать в 23 школах Кыргызстана

Кыргызстан и Россия намерены расширять взаимодействие в сфере образования. Перспективы такого сотрудничества обсудили 26 февраля в видеоформате министры образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев и министр просвещения России Сергей Кравцов.

По информации Минпроса РФ, в планах этого ведомства, в частности, – развитие гуманитарного проекта по повышению уровня владения русским языком за рубежом. Данный проект под названием "Российский учитель за рубежом" с 2019 реализуется и в Кыргызстане. В минувшем году он по причине пандемии временно приостановился, но теперь российские учителя возобновляют очное преподавание в школах КР. Совсем недавно 29 педагогов из 14 регионов РФ прибыли в республику для обучения местных школьников русскому языку и другим общеобразовательным предметам на русском языке.

Эти преподаватели русского языка и литературы, математики, физики, а также учителя начальных классов будут работать, как предусмотрено, в 23 школах Кыргызстана. "Благодаря российским специалистам ребята совершенствуют свои навыки в чтении, проявляют интерес к литературным произведениям, участвуют в олимпиадах, повышают уровень владения русским языком, тем самым открывая возможности для поступления в российские учебные заведения"- отмечают в Министерстве просвещения РФ.

"За последние годы гуманитарно-просветительский проект, организованный Министерством просвещения, - говорит глава этого ведомства Сергей Кравцов, - стал самым масштабным педагогическим проектом за рубежом. География проекта постоянно расширяется, и сегодня он охватывает пять стран: Киргизию, Таджикистан, Сербию, Монголию и Вьетнам. Мы регулярно получаем положительные отзывы от наших коллег на высшем уровне, директоров местных школ, родителей учащихся. Аудитория проекта увеличивается, его востребованность возрастает, поэтому мы будем и дальше работать над его развитием".

Так, 50 российских преподавателей-предметников обучают школьников в Таджикистане, шесть специалистов преподают русский язык как иностранный в школах Монголии, еще пять – во Вьетнаме и восемь - в Сербии. Кыргызстан, кроме того, участвует и в других совместных с Россией образовательных проектах. Один из них предусматривает издание в РФ школьных учебников на русском языке, адаптированных к национальным условиям республики. В минувшем году очередная партия справочных, методических и мультимедийных пособий была передана российской стороной ряду школ в Бишкеке, Токмоке, Караколе, сельским общеобразовательным учреждениям Чуйской и Иссык-Кульской областей Кыргызстана.