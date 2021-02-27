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Жапаров: Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Садыр Жапаров прокомментировал назначение депутата Акылбека Жапарова главой госкомиссии по проверке "Кумтора". Об этом глава государства написал на своей странице в Instagram.

По словам президента, в последнее время присылают много сообщений с критикой, что, мол, послали волка овец караулить, когда Акылбека Жапарова направили проверять Кумтор.

"Уважаемые граждане Кыргызстана! Китайский реформатор Дэн Сяопин говорил: "Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей". Поэтому не важно, кто будет проверять, главное, чтобы это дало Кыргызстану полезные результаты. В свою очередь мы тоже будем жестко контролировать", - написал Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/397841
Теги:
Акылбек Султанов, Садыр Жапаров, Кумтор, Кыргызстан
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