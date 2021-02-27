Жапаров: Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей

Президент КР Садыр Жапаров прокомментировал назначение депутата Акылбека Жапарова главой госкомиссии по проверке "Кумтора". Об этом глава государства написал на своей странице в Instagram.

По словам президента, в последнее время присылают много сообщений с критикой, что, мол, послали волка овец караулить, когда Акылбека Жапарова направили проверять Кумтор.

"Уважаемые граждане Кыргызстана! Китайский реформатор Дэн Сяопин говорил: "Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей". Поэтому не важно, кто будет проверять, главное, чтобы это дало Кыргызстану полезные результаты. В свою очередь мы тоже будем жестко контролировать", - написал Садыр Жапаров.