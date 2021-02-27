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Куда жаловаться на работу общественного транспорта в Бишкеке (номера)

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Бишкекчане и гости столицы могут обратиться по нескольким номерам телефонов при возникновении жалоб или вопросов по работе общественного транспорта - автобусов, пассажирских микроавтобусов и троллейбусов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, три организации мониторят жалобы в СМИ и социальных сетях и каждую неделю заседает технический совет, на котором рассматриваются обращения и жалобы горожан.

Позвонить можно по номерам:

Управление городского транспорта мэрии (курирует работу маршруток) - 53-36-48, WhatsApp-номер (0550) 14-36-37;

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (автобусы) - (0553) 02-27-53;

Бишкекское троллейбусное управление - (0700) 41-19-05.


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URL: https://www.vb.kg/397842
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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