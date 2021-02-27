Погода
$ 84.62 - 84.90
€ 102.12 - 103.55

Садыр Жапаров принял главу МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова

138  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 февраля, принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова, прибывшего в страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего и многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Президент Садыр Жапаров отметил высокий уровень кыргызско-узбекских отношений и взаимную поддержку государств в условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

Глава государства подчеркнул, что кыргызская сторона и далее твердо намерена развивать дружественные и добрососедские связи, основанные на взаимной поддержке и отвечающие интересам двух братских народов.

Президент Садыр Жапаров выразил готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для увеличения торгово-экономического сотрудничества между странами, а также передал слова приветствия Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что на сегодняшний день между странами имеется хорошая база и все необходимые инструменты для углубления двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что на уровне министров иностранных дел на постоянной основе обсуждается весь спектр вопросов, а переговоры проходят на основе взаимодоверия и учета взаимных интересов двух стран.

В ходе встречи Абдулазиз Камилов передал послание Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с приглашением на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397843
Теги:
МИД, Садыр Жапаров, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  