Садыр Жапаров принял главу МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 февраля, принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова, прибывшего в страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего и многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Президент Садыр Жапаров отметил высокий уровень кыргызско-узбекских отношений и взаимную поддержку государств в условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

Глава государства подчеркнул, что кыргызская сторона и далее твердо намерена развивать дружественные и добрососедские связи, основанные на взаимной поддержке и отвечающие интересам двух братских народов.

Президент Садыр Жапаров выразил готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для увеличения торгово-экономического сотрудничества между странами, а также передал слова приветствия Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что на сегодняшний день между странами имеется хорошая база и все необходимые инструменты для углубления двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что на уровне министров иностранных дел на постоянной основе обсуждается весь спектр вопросов, а переговоры проходят на основе взаимодоверия и учета взаимных интересов двух стран.

В ходе встречи Абдулазиз Камилов передал послание Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с приглашением на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".